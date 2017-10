A Amazon anunciou, nesta quinta-feira (26), que seu lucro ficou estável no terceiro trimestre, embora a receita tenha crescido com a aquisição da rede de mercados de comida natural Whole Foods e a expansão da sua linha de hardwares de informática.

As ações da Amazon tiveram alta de 7,8%, a 1.049 dólares nas negociações após o fechamento do mercado, graças aos resultados melhores que o esperado.

"Só no mês passado, lançamos cinco novos aparelhos com Alexa, apresentamos a Alexa na Índia, anunciamos a integração com a BMW, superamos 25 mil capacidades, integramos com os alto-falantes Sonos, ensinamos a distinguir as vozes de duas pessoas, e muito mais", afirmou Bezos.