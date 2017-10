A 1.500 quilômetros da Catalunha, em Essex, uma pequena ilha inglesa também reivindica sua independência. Canvey Island, de 40 mil habitantes, ao norte da foz do Tâmisa, quer romper sua relação com o continente.

Tudo começou na semana passada em uma reunião pública sobre um projeto para derrubar um salão de eventos e substituí-lo por casas, a pedido da associação de municípios, o conselho de Castle Point. Este agrupa Canvey Island e seus vizinhos Benfleet, Thundersley e Hadleigh, situados no "continente", do outro lado do Tâmisa.