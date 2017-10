Londres "continuará a ser o centro financeiro da Europa", mesmo depois do Brexit, garantiu o bilionário americano Michael Bloomberg à AFP nesta terça-feira (24), na inauguração da nova sede europeia de sua empresa na capital britânica.

"Paris vai se dar bem, porque algumas pessoas vão se mudar para lá e desenvolvê-la. O mesmo com Frankfurt, Amsterdã e outas cidades", disse o ex-prefeito de Nova York.

As garantias de bilionário vêm em boa hora: o setor financeiro da Grã-Bretanha está preocupado com a perda dos direitos que autorizam grandes bancos internacionais a fazerem operações na UE, mesmo sediados no Reino Unido.