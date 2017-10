As pesquisas apontam uma clara vitória do sim, e a dúvida diz respeito a participação.

Em Vêneto deve superar os 50% para que o referendo seja válido. E na Lombardia, embora não haja quórum, "se a participação for inferior a 40%, a questão provavelmente não passará de uma leve agitada nos livros de história", de acordo com Lorenzo Codogno, especialista na LC Macro Advisors.

Este voto consultivo é organizado por iniciativa dos presidentes das regiões da Lombardia, Roberto Maroni, e Veneto, Luca Zaia, ambos membros do partido de extrema-direita Liga do Norte.

Ao contrário do que acontece na Catalunha, o referendo respeita a Constituição italiana, que prevê a possibilidade de o Parlamento atribuir essas formas de autonomia às regiões que as solicitem, explica à AFP Nicola Lupo, professor de direito constitucional na Universidade Luiss de Roma.

Em caso de vitória do sim, Maroni e Zaia exigirão mais competências nas áreas de infraestruturas, saúde ou educação, bem como certos poderes reservados ao Estado, como decisões sobre segurança e imigração, que são questões-chave para a Liga do Norte, mas que iriam requerer alteração da Constituição.

Seu objetivo também é obter mais recursos, recuperando cerca de metade de seu saldo fiscal, diferença entre o que as províncias coletam em impostos e o que recebem do orçamento público.

O Vêneto (cinco milhões de habitantes) e a Lombardia (10 milhões) estão entre as regiões mais ricas da Itália e, em conjunto, representam 30% do PIB nacional.

O endividamento per capita é baixo: 73 euros para a Lombardia, 219 euros para o Vêneto, em comparação com 407 euros para a média nacional.

O mesmo vale para o "custo para o Estado" de cada habitante: 2.447 euros na Lombardia e 2.853 no Vêneto, bem abaixo da média italiana de 3.658 euros.

A consulta convocada pela Liga do Norte também tem o apoio do partido de centro-direita Forza Italia de Silvio Berlusconi, do populista Movimento Cinco Estrelas, de organizações patronais e de vários sindicatos.