Paris – Quando um veículo da imprensa alternativa publicou as memórias queixosas de Gabrielle Deydier sobre a infância como uma criança gorda na França, não havia muita expectativa de que o livro seria notado. As francesas estão entre as mulheres mais magras da Europa, a moda é um grande negócio e a obesidade muitas vezes não é discutida.

"Ser gordo na França é ser um fracassado", disse Deydier.

Então ninguém, muito menos ela, esperava que "On Ne Naît Pas Grosse" ("Ninguém nasce gordo") se tornaria uma sensação na mídia.

Usando sua vida como um caso, embasada por estudos científicos, Deydier expõe em 150 páginas as muitas maneiras pelas quais os obesos experimentam a censura na França, além da frequente insensibilidade dos médicos. Logo, a escritora de 150 kg estava sendo entrevistada por uma vasta gama de canais de notícias.

A cobertura provocou uma reação do público e uma variedade de comentários, incluindo empatia e ofertas de apoio para quem está acima do peso, mas também frases que os denegriam. Algumas pessoas reclamaram, dizendo que Deydier estava tentando normalizar a obesidade.

"Estar perto de alguém obeso no trem ou no avião me apavora. É como estar perto de alguém que cheira mal. A viagem será muito ruim, isso é fato", escreveu Mathieu B. em um comentário no site do jornal Le Monde.

Em suma, Deydier tocou em um ponto nevrálgico. Sua pequena editora, que lançou uma primeira edição limitada, já encomendou a segunda.

"Nunca um livro como este tinha sido escrito. É raro que uma pessoa obesa, ciente de todas as questões, se pronuncie", disse Clara Tellier Savary, editora de Deydier na Éditions Goutte d'Or.

Ao contrário dos Estados Unidos, onde a TV apresenta regularmente programas que tentam fazer os espectadores terem uma visão positiva de seus corpos e onde a indústria de roupas plus size está crescendo, celebrar as cinturas amplas é algo quase inédito na França.

No entanto, o número de franceses gordos é cada vez maior: um relatório publicado no ano passado pelo Inserm, o Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica, descobriu que 16 por cento da população adulta eram obesos, número que era de 12 por cento há oito anos.

Isso ainda é pouco em comparação com os Estados Unidos, onde a 36,5 por cento dos adultos estavam clinicamente obesos em 2014, de acordo com o Centro de Prevenção e Controle de Doenças. (Normas internacionais definem a obesidade como o índice de massa corporal de 30 ou mais, e sobrepeso como um IMC de 25 a 29).

Os ativistas que tentam sensibilizar o público em relação aos problemas enfrentados por essa população e que exigem que o Ministério da Saúde francês divulgue mais informações sobre as opções de tratamento, estão apenas começando a ser ouvidos, segundo Anne-Sophie Joly, presidente de uma associação de grupos que representam esse segmento.

"A sociedade é muito cruel com as mulheres. Muito é exigido delas: precisam ser bonitas, mas não muito; têm que ser magras, mas não muito; têm que ser inteligentes, mas não muito, pois não podem ofuscar o homem", disse Joly.

Deydier, nascida na cidade de Nîmes, estudou Literatura e um pouco de Política e Filosofia em Montpellier, e trabalha com jornalismo. Em seu livro, ela descreve com sinceridade, às vezes causticamente, as humilhações diárias causadas pela "grossophobie", ou medo de gordura, na França.

O país é um dos poucos que proíbem a discriminação empregatícia baseada na aparência física, graças a uma lei de 2001, mas a medida parece ser mais vezes ignorada do que cumprida.

Jean-François Amadieu, sociólogo da Sorbonne em Paris, que segue as percepções públicas da obesidade, disse que homens obesos tinham três vezes menos chance de serem chamados para entrevistas de emprego, e as mulheres, seis vezes menos. (É costume na França para candidatos a emprego incluir fotografias em seus currículos.)

Deydier se lembra de ter procurado um emprego no McDonald's quando era estudante universitária, quando pesava cerca de 90 kg. "O gerente não queria que os clientes me vissem trabalhando lá, porque não queria que pensassem que ficariam como eu se tivessem uma frequência constante", contou.

Um indicador do ponto de vista francês em relação à obesidade é a taxa crescente de tratamentos extremos, como a cirurgia bariátrica, em que parte do estômago ou do intestino é removida ou isolada. O número dessas operações duplicou na França nos últimos seis anos, chegando a 50 mil anuais.

Deydier, que tentou fazer dieta várias vezes, chegando a perder peso, mas voltando a engordar, disse que havia considerado a cirurgia, mas que se sentira perturbada com a ideia de escolher "qual parte do meu corpo amputar".

Entre as complicações possíveis, acrescentou, a mais perturbadora era o risco de isolamento social: pode ser difícil compartilhar uma refeição depois dessa cirurgia, que faz as pessoas necessitarem de cinco pequenas porções por dia, em vez das tradicionais três.

Porém, para muitos, o desejo de ser esbelto é maior que o medo de riscos à saúde ou o desconforto.

"Na França, as pessoas têm ideias muito bem formadas sobre a aparência física, mais do que em outros lugares. As normas mudaram desde a década de 1960 e 70; elas exigem cada vez mais magreza", disse Amadieu, o sociólogo.

Deydier descreve sua relutância em entrar em trens ou ônibus por causa do frequente escárnio de outros passageiros, do desconforto de estar sem fôlego depois de andar uma curta distância, e da sensação de ter seus hábitos alimentares duramente observados.

Longe do reduto da alta-costura na Avenue Montaigne, Deydier descreveu uma vez em que entrou em uma padaria de seu bairro em Paris, perto do meio-dia e, por não ter tomado o café da manhã, pediu dois croissants.

Antes que guardasse seu troco, lembrou-se ela, outra mulher na fila disse para a atendente: "Um é suficiente para mim, obrigada".

"Ela falou como se não pudesse ouvi-la, mas eu estava ali", disse Deydier.