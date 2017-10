O Parlamento do Líbano aprovou, nesta quinta-feira (19), o orçamento do governo pela primeira vez desde 2005, segundo a agência de notícias local ANI.

Por 12 anos, crises políticas e guerras forçaram instituições do Estado libanês a operar sem orçamento, uma aberração econômica que revoltou muitos cidadãos.

Desde a devastadora guerra civil de 1975 a 1990, o Líbano sofre com corrupção e gastos públicos elevados, estimados em 140% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.