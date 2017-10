A legalização da maconha registrou um apoio recorde nos Estados Unidos, com 64% de opiniões favoráveis, segundo uma pesquisa da empresa Gallup, divulgada na quarta-feira (25).

Apenas 12% dos americanos apoiavam a legalização do consumo da maconha em 1969, quando a Gallup fez a primeira pesquisa sobre o tema. O apoio mais que dobrou dez anos depois, mas se manteve em torno de 25% nos anos 1980 e 1990.

Em 2001, um terço dos americanos se declaravam a favor de legalizar a maconha, e o apoio foi aumentando desde então. Em 2013, a iniciativa já contava com o respaldo da maioria dos americanos, indicou a Gallup, que lembrou que em 2016 a proposta recebeu 60% de adesões em todas as faixas etárias.

Historicamente, a legalização do consumo da maconha teve maior apoio entre os seguidores do Partido Democrata e os independentes, mas neste ano, pela primeira vez, a maioria dos eleitores do Partido Republicano se declarou a favor.