O rapper Kanye West retornou a vida pública quase um ano depois de ter sofrido uma crise nervosa, em uma breve aparição musical na qual parece manter sua inimizade com a estrela do pop Taylor Swift.

West, uma celebridade com grande presença midiática e casado com a estrela de reality shows americana Kim Kardashian, cancelou de última hora uma turnê em novembro de 2016 e foi hospitalizado rapidamente, após protagonizar discussões polêmicas enquanto se apresentava no palco.

Em sua aparição mais visível neste ano, West fez parceria com Cyhi The Prynce, rapper de Atlanta cujo trabalho passou a ser parte do selo discográfico de Kanye, em um verso de uma música lançada nesta terça-feira (31).

A canção, "Dat Side", mostra os perigos relacionados à fama e é cheia de tons críticos, com West contando como é ser negro em sua vizinhança em Los Angeles.

"Os vizinhos disseram que eu afetei a reputação do bairro", disse o cantor de 40 anos, pai de dois filhos.

Também fez referência ao seu conflito com Taylor Swift.

Em sua música "Famous", lançada em 2016, West afirmava que Swift deveria fazer sexo com ele porque foi por causa dele que ela alcançou a fama.

A cantora expressou sua reprovação quanto a letra e respondeu com "Look What You Made Me Do", uma vingativa música lançada em agosto.

A última aparição pública de West, após sua hospitalização, ocorreu em dezembro quando inesperadamente apareceu na Trump Tower, em Nova York, para reunir-se com o presidente americano Donald Trump.