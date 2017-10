O procurador do estado de Nova York abriu uma investigação para determinar se a Weinstein Company, empresa de Harvey Weinstein, poderá ser processada por discriminação sexual e outras violações da lei, informou o New York Times nesta segunda-feira.

O Ministério Público teria exigido à empresa com sede em Manhattan que enviasse os arquivos pessoais de seus funcionários; seus critérios de contratação, promoção e demissão; as denúncias formais e informais de assédio sexual e outras formas de discriminação que tenha recebido; e como essas denúncias foram manejadas, segundo o jornal.

O gabinete do procurador Eric Schneiderman ainda não confirmou essa informação.

A Weinstein Company, que Harvey Weinstein codirigia até a sua renúncia à junta administrativa na terça-feira passada, também está no centro do escândalo de abuso sexual que provocou a queda do mais famoso produtor de Hollywood.