Em um dos julgamentos mais emblemáticos da causa mapuche dos últimos anos, o juiz do Tribunal Oral de Temuco (sul), Ignacio Rau, decretou a absolvição dos 11 índios acusados do crime de "incêndio terrorista" com o resultado da morte do casal Luchsinger-Mckay.

A prova fornecida pelos acusadores se tornou "insuficiente" para demonstrar o caráter terrorista do crime, explicou o juiz Rau na audiência pública de leitura do veredito após quase quatro anos de investigação judicial.

O ataque no qual os idosos morreram, cometido em 4 de janeiro de 2013, foi imediatamente qualificado como um "ato terrorista" pelo governo do então presidente de direita Sebastián Piñera.

"Discordamos do tribunal por ter descartado o caráter terrorista da conduta. É inexplicável que um grupo de pessoas se reúna para incendiar uma casa onde há pessoas dentro, deixe que morram, e não tenha o propósito de gerar terror no resto da comunidade. Simplesmente haver dolo de incêndio nos parece um pouco incompreensível", disse o chefe da Procuradoria Nacional.

Piñera, que hoje lidera as pesquisas visando as eleições de 19 de novembro, também criticou a absolvição.

"É uma notícia ruim para o Chile. Um fracasso do Estado e do Poder Judiciário, porque um crime tão atroz merecia que houvesse responsáveis que pagassem", disse o ex-presidente, que aposta ser novamente eleito depois de um primeiro governo entre 2010 e 2014.

Primeiros habitantes do Chile e de parte da Argentina, os mapuches somam hoje 700.000 membros (entre os 16,5 milhões de habitantes do território chileno) e estão concentrados em uma reduzida zona do sul do país, com um nível de pobreza que duplica em relação ao resto da população.