Jeff Bridges conhece bem a fúria de um incêndio. Não apenas por seu papel em "Only the Brave", seu filme mais recente, sobre uma equipe de bombeiros florestais, mas porque já perdeu sua casa para as chamas.

A estreia nos cinemas americanos, nesta sexta-feira (20), chega justamente em um momento em que a Califórnia luta contra incêndios que já deixaram um balanço de 42 mortos, milhares de evacuados e uma destruição generalizada, com bairros inteiros reduzidos a cinzas na turística região do vinho, ao norte de San Francisco.

O ganhador do Oscar, hoje com 67 anos, lembrou em uma entrevista à AFP como vivenciou a fúria do fogo no início dos anos 1990.