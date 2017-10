As autoridades israelenses aprovaram nesta quarta-feira a construção de 176 casas para judeus em um bairro palestino de Jerusalém Oriental ocupada e anexada, informou à AFP o vice-prefeito da cidade.

Com esta ampliação, a colônia de Nof Zion, que já tem 91 casas, será o maior assentamento israelense dentro de um bairro palestino da cidade, e inclusive da Cisjordânia, de acordo com a organização Peace Now e várias ONGs.