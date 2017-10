Forças iraquianas lutavam nesta terça-feira (31) nos limites de Al Qaim, a maior cidade ainda sob controle do grupo Estado Islâmico no Iraque nos preparativos para o ataque final a este reduto extremista.

O Comando de Operações Conjuntas iraquiano destacou que as tropas governamentais, que contam com o apoio dos aviões de combate americanos e combatentes tribais sunitas, recuperaram a aldeia de Al Obeidi, a cerca de 20 quilômetros da fronteira com a Síria, e situado ao leste de Al Qaim.

"Os combatentes do Estado Islâmico resistiram ao avanço das tropas (iraquianas), mas a maioria se recolheu em seus postos no centro de Al Qaim", acrescentou em comunicado.

Al Qaim, situada na zona desértica limítrofe que se estende ao longo do rio Eufrates, é atualmente o último bastião no Iraque do denominado "califado" do EI, segundo declarações feitas pelo grupo extremista quando ocupou territórios nesse país e na Síria, em 2014.