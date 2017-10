O ministro iraquiano do Petróleo, Jabbar al Luaibi, pediu nesta quarta-feira a British Petroleum (BP) que retome o mais rápido possível as atividades nos campos de petróleo da região de Kirkuk, que até esta semana estavam sob controle dos combatentes curdos.

Em 2013, o ministério iraquiano assinou um contrato com a BP para avaliar as reservas e explorar os campos de Baba Gargar, o mais antigo do Iraque, e de Havana.