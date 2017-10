"Os europeus não têm o direito de nos dizer: aceitamos [esse acordo], mas temos de falar sobre a presença iraniana" no Oriente Médio, reclamou Ali Akbar Velayati, conselheiro de Relações Exteriores do guia supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.

"Dizer que aceitam [o acordo], mas que devem negociar a presença do Irã na região ou a defesa iraniana é impor condições [para a implementação do acordo] e isso não é aceitável", afirmou Velayati durante uma coletiva de imprensa.

O presidente francês Emmanuel Macron falou na sexta-feira com seu colega iraniano, Hassan Rohani, e "lembrou (...) o compromisso da França com o estabelecido pelo Acordo de Viena", enquanto o presidente americano Donald Trump ameaçou no mesmo dia retirar seu país do pacto.