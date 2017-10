Madsen, de 46 anos, negava ter mutilado o cadáver e assegurava que a jornalista havia morrido acidentalmente, depois que uma escotilha de 70 quilos teria caído sobre a sua cabeça. Dizia também que depois havia jogado seu corpo no mar.

Segundo a Polícia, agora Madsen diz que "Kim Wall morreu após uma intoxicação por monóxido de carbono no submarino quando ele estava no convés".

E "reconheceu tê-la esquartejado e jogado as partes de seu corpo na Baía de Køge", 50 quilômetros ao sul de Copenhague, declararam as autoridades.

Em 10 de agosto, Madsen embarcou com Wall no "UC3 Nautilus", submarino que ele mesmo projetou e construiu.

A jornalista independente, de 30 anos, queria fazer o perfil deste engenheiro autodidata obcecado pela conquista do mar e do Espaço.

Madsen foi socorrido no dia 11 de agosto pela manhã, antes do naufrágio de sua embarcação, que admitiu ter afundado intencionalmente.

No dia seguinte, as autoridades emergiram o "Nautilus", que foi rebocado até Copenhague para fazer investigações em seu interior.

Depois de uma intensa busca no mar, o tronco decapitado e amputado de Kim Wall foi encontrado em 21 de agosto por um ciclista na Baía de Køge.

No início de outubro, a Polícia anunciou ter encontrado a cabeça e as pernas da jornalista nas mesmas águas.

A acusação sustenta desde o início de outubro que Madsen matou Kim Wall com o objetivo de satisfazer uma fantasia sexual, para depois mutilar seu corpo.

No disco rígido do computador de seu laboratório foram encontrados filmes "fetichistas" em que as mulheres "reais" são torturadas, decapitadas e queimadas.