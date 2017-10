A revolta popular aumentou em Portugal ante a incapacidade do governo de lutar eficientemente contra os incêndios florestais, que deixaram mais de cem mortos em quatro meses e provocaram, nesta quarta-feira (18), a demissão da ministra do Interior, encarregada de prevenir esses desastres.

O primeiro-ministro, António Costa, à frente de um Executivo socialista que governa em minoria com o apoio da esquerda radical, aceitou nesta quarta a demissão da ministra, Constança Urbano de Sousa.

Na terça-feira à noite, o presidente da República, o conservador Marcelo Rebelo de Sousa, pediu ao governo que "assuma todas as consequências desta tragédia".

Há novas manifestações previstas para o sábado em várias cidades do país, convocadas por um grupo de cidadãos que se mobilizaram nas redes sociais. Milhares de pessoas já expressaram no Facebook sua vontade de participar nos protestos de Lisboa e Porto, no norte.