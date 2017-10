Trinta e quatro pessoas morreram nos incêndios florestais que atingiram no domingo (15) Portugal e a região vizinha da Galícia, na Espanha, após vários meses de seca e a passagem do furacão Ophelia.

No domingo, o país tinha 440 incêndios declarados, "o pior dia desde o início do ano", relatou a porta-voz.

O governador da Galícia, Alberto Núñez Feijóo, afirmou que 15 focos de incêndio estavam ativos no domingo nesta região do noroeste da Espanha e citou uma situação "crítica", com direito a zonas urbanas sob ameaça.

De acordo com a previsão meteorológica, a temperatura deve cair nesta segunda-feira e chuvas devem ajudar os bombeiros a controlar as chamas.

"Fomos atingidos por uma seca severa e o país foi varrido por ventos fortes ontem (domingo) por causa do furacão Ophelia que passou pelas proximidades", afirmou a ministra portuguesa do Interior, Constança Urbano de Sousa.

Em junho, o país enfrentou o incêndio mais mortal de sua história, que deixou 64 mortos e mais de 250 feridos perto de Pedrogao Grande, no centro do país.

Entre o início de janeiro e o final de setembro, quase 216 mil hectares de vegetação foram queimados, de acordo com uma estimativa do Instituto de Conservação da Natureza e Silvicultura.

Ao contrário da tragédia de Pedrogao Grande, onde as vítimas morreram em um único incêndio de violência sem precedentes, as vítimas deste domingo e segunda-feira pereceram em vários incêndios no centro e norte do país.