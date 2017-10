No domingo, o país tinha 440 incêndios declarados, "o pior dia desde o início do ano", relatou a porta-voz.

Feijóo qualificou a situação como grave, apesar de uma chuva fina ajudar nos trabalhos contra as chamas, após no final de semana as condições terem sido favoráveis ao fogo, atiçado por fortes ventos originados pelo furacão Ophelia.

O ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido, indicou em um tuíte que "já foram identificadas diversas pessoas relacionadas com os incêndios na Galícia".

De acordo com a previsão meteorológica, a temperatura deve cair nesta segunda-feira e chuvas devem ajudar os bombeiros a controlar as chamas.

"Fomos atingidos por uma seca severa e o país foi varrido por ventos fortes ontem (domingo) por causa do furacão Ophelia que passou pelas proximidades", afirmou a ministra portuguesa do Interior, Constança Urbano de Sousa.

Em junho, o país enfrentou o incêndio mais mortal de sua história, que deixou 64 mortos e mais de 250 feridos perto de Pedrogao Grande, no centro do país.

Entre o início de janeiro e o final de setembro, quase 216 mil hectares de vegetação foram queimados, de acordo com uma estimativa do Instituto de Conservação da Natureza e Silvicultura.

Ao contrário da tragédia de Pedrogao Grande, onde as vítimas morreram em um único incêndio de violência sem precedentes, as vítimas deste domingo e segunda-feira pereceram em vários incêndios no centro e norte do país.