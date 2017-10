Ao menos seis pessoas morreram em Portugal, país afetado por uma onda de incêndios sem precedentes, e três faleceram na região da Galícia, na Espanha, por vários focos de incêndio, uma situação considerada "crítica", no momento em que o furacão Ophelia avança pelo Atlântico.

Em Portugal, 440 focos de incêndio estavam ativos no domingo, considerado o "pior dia desde o início do ano", segundo a porta-voz da Agência Nacional de Proteção Civil, Patricia Gaspar.

Após a morte de seis pessoas, o primeiro-ministro Antonio Costa declarou "estado de catástrofe" no país, onde durante toda a noite 3.700 bombeiros lutaram para apagar 26 incêndios de grandes proporções

Vinte e cinco pessoas ficaram feridas, segundo Patricia Gaspar, que destacou um bloqueio em três eixos viários, incluindo a estrada que liga Lisboa à cidade do Porto.

O país ainda se recupera do grande incêndio de junho, que deixou 64 mortos.

Na Espanha, o governador da Galícia, Alberto Núñez Feijóo, afirmou que 15 focos de incêndio estavam ativos no domingo nesta região do noroeste do país.