Os imigrantes em situação regular na Itália geram um Produto Interno Bruto (PIB) maior do que o de países como a Hungria, de acordo com um estudo publicado nesta quarta-feira em Roma.

Os quase cinco milhões de migrantes que vivem na Itália geraram em 2016 cerca de 131 bilhões de euros do PIB total da Itália, que é de 1,67 trilhão, de acordo com o relatório anual sobre a economia da imigração da Fundação Leone Moressa.

"Com este relatório queremos eliminar o preconceito e permitir um debate objetivo com base em fatos e dados", declarou o diretor científico da fundação, o professor de economia Stefano Solari, que baseou as suas conclusões em dados do Banco Mundial e do Instituto Italiano de Estatísticas.