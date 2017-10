Os ministros do Interior do G7 se reuniram nesta quinta-feira (19) na ilha italiana de Ischia (sul) para tratar da ameaça que representam para seus países os combatentes estrangeiros, depois da queda de vários redutos extremistas.

Outro grande debate do G7, no começo da tarde desta sexta-feira, será dedicado à luta contra o "terrorismo" na Internet, na presença dos quatro gigantes do setor - Google, Facebook, Twitter e Microsoft.