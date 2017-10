Era um mistério que desconcertava a polícia francesa: uma série de roubos denunciados pelos passageiros de uma linha de ônibus entre Paris e o aeroporto de Beauvais, no norte da França.

Foi um dos motoristas desta linha que ajudou a resolver o caso na semana passada após constatar movimentos estranhos dentro de uma grande mala marrom que um passageiro colocava no porão do ônibus.

Discretamente, o motorista, ciente do aumento do número de roubos nesta linha, chamou seguranças do aeroporto de Beauvais, que contactaram a polícia.