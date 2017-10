O movimento islamita Hamas rejeitou nesta quinta-feira como uma "interferência flagrante" as condições apresentadas pelos Estados Unidos a um eventual governo de unidade palestino e acusou a administração de Donald Trump de alinhamento com Israel.

"É uma interferência flagrante nos assuntos palestinos. Nosso povo tem o direito de escolher o próprio governo em função de seus interesses estratégicos". declarou à AFP Bassem Naïm, um dos líderes do Hamas.

A administração Trump se expressa "sob pressão do governo de extrema-direita de Netanyahu e se alinha com as declarações de Nentanyahu há dois dias", completou.