Esse pianista e amante de jazz, nascido em Olavarría, uma pequena cidade na Pampa Úmida argentina, estampou as primeiras páginas dos jornais no dia 5 de agosto de 2014: a emblemática presidente das Avós, Estela de Carlotto, tinha acabado de encontrar o seu neto.

"Me buscaram durante 36 anos. Para mim e os outros netos recuperados, é diferente. Há menos expectativas. Para quem é buscado, a história começa no dia que o encontram. Aí começa o choque", ressalta.

Também afirma que "houve coisas fantásticas por trás desse encontro", uma vez que construiu uma forte relação com as famílias Montoya e Carlotto.

"Para mim foi como um grande acidente, com um antes e depois. Uma tragédia. Eu tive que repensar toda a minha relação com meus pais adotivos".

O pianista de 39 anos decidiu, no entanto, prosseguir com a sua vida "agradável e tranquila" em Olavarría, com sua esposa Celeste e sua filha Lola, nascida em 2016. Também continua tendo contato com os seus pais adotivos.