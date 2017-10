Se o projeto for aprovado no Congresso, onde o governo tem maioria, todos os maços terão letras e cores iguais, independentemente da marca, informou a Presidência em seu site.

"O Uruguai cumpre com o estabelecido pelo convênio marco assinado com a Organização Mundial da Saúde (OMS), e esta nova disposição estabelecerá uma série de prazos para que todos os produtos vinculados ao tabaco, além de cobrir 80% das superfícies com advertências de saúde, não tenham artigos enganosos ou cores sugestivas, e apresentem forma genérica, com a mesma cor, letra e tamanho", explica a nota oficial.