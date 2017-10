O governo das Filipinas anunciou nesta segunda-feira o fim da batalha contra o grupo Estado Islâmico (EI) na cidade de Marawi, sul do arquipélago, onde mais de mil pessoas morreram em cinco meses.

"Estamos anunciando o fim de todas as operações em Marawi", afirmou o secretário de Defesa, Delfin Lorenzana, à margem da reunião sobre segurança em Clark, cidade do norte das Filipinas.

"Foram os últimos combatentes de Maute, que estavam entrincheirados em um prédio. Aconteceu um tiroteio e acabamos com eles", disse.

No dia 23 de maio, centenas de combatentes que haviam jurado lealdade a grupo Estado Islâmico assumiram o controle de bairros inteiros de Malawi, sul do arquipélago, e utilizaram os civis como escudos humanos.

O anúncio aconteceu após a morte do líder do EI no sudeste asiático, Isnilon Hapilon.