Após receber o apoio do rei Felipe VI e da União Europeia, o governo espanhol se reunia nesta sábado (21) para discutir as medidas concretas com as quais se dispõe a intervir na autonomia da Catalunha em resposta ao desafio de independência.

Com elas se pretende "restaurar a ordem constitucional", nas palavras de um governo que pretende encerrar a crise institucional mais grave de sua história democrática iniciada após a morte do ditador Francisco Franco em 1975.

No mesmo ato em que o monarca se pronunciou em Oviedo (norte) para a entrega do prêmio Princesa das Astúrias, o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, reiterou veladamente a oposição do bloco a uma secessão unilateral da Catalunha, ao atacar aqueles que "semeiam a discórdia ignorando voluntariamente as leis".