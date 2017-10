No Parlamento catalão, a sessão plenária, iniciada na quinta-feira, será retomada nesta sexta-feira e pode contar com um discurso de Puigdemont.

Puigdemont considera que o Parlamento é o "depositário" do resultado do polêmico referendo de 1 de outubro, no qual 90% votaram a favor da secessão, mas com um índice de participação de 43%.