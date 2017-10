John F. Kennedy detinha altas taxas de popularidade nos Estados Unidos antes de ser morto Afp / AFP FILES

O governo dos Estados Unidos divulgou na quinta-feira (26), pela internet, 2.891 documentos sobre o assassinato do presidente John F. Kennedy. A medida era esperada há décadas para esclarecer pontos sobre a tragédia. A iniciativa de publicar os documentos está de acordo com uma lei do Congresso de 26 de outubro de 1992, que exigiu que os registros sobre o crime fossem divulgados na íntegra 25 anos depois.

Donald Trump, no entanto, manteve outros arquivos em sigilo por motivos de segurança, para proteger informantes relacionados ao caso. O pedido foi da CIA, do FBI e de outras agências de inteligência do governo. Apesar de atender à solicitação, o presidente deu seis meses para que esses órgãos exponham as razões que justifiquem a retenção dos documentos.

A Comissão Warren, que investigou o assassinato do presidente de 46 anos em 22 de novembro de 1963 em Dallas, no Estado do Texas, chegou à conclusão de que o crime foi cometido por um franco-atirador solitário, Lee Harvey Oswald.

Oswald desertou para a União Soviética em 1959, mas retornou aos Estados Unidos em 1962. Ele foi preso logo após o assassinato de Kennedy, depois de matar um policial de Dallas. Dois dias depois, o franco-atirador foi morto a tiros por um dono de boate, Jack Ruby, quando estava sendo transferido da prisão.

No entanto, o veredito não pôs fim à especulação sobre a existência de um complô para assassinar o 35º presidente dos Estados Unidos. Centenas de livros e filmes, como JFK, de Oliver Stone (1991), alimentaram as teorias, sugerindo, como responsáveis, rivais da Guerra Fria (como União Soviética e Cuba), máfia e até o vice-presidente Lyndon B. Johnson.

Teorias de conspiração sobreviverão

Especialistas sobre o assassinato de Kennedy acreditam que os documentos não irão afastar as teorias sobre uma complô.