O governo da Colômbia e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) iniciaram nesta quarta-feira em Quito o quarto ciclo de negociações de paz, em meio a um histórico cessar-fogo bilateral.

"O quarto ciclo se inicia com bons augúrios", disse o diplomata Juan Meriguet em declaração divulgada pela chancelaria equatoriana.

Meriguet é o representante do Equador, que junto com Brasil, Cuba, Chile, Noruega e Venezuela acompanha como as negociações realizadas desde fevereiro em Quito.