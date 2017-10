Quatro governadores da oposição, eleitos no dia 15 de outubro na Venezuela, prestaram juramento nesta segunda-feira (23) à Assembleia Constituinte, cedendo à exigência dos constituintes, que consideram ilegítimos.

Durante um encontro com governadores chavistas, Maduro informou ter conversado por telefone com seus colegas opositores para propor um trabalho conjunto.

"Muito em breve vou me reunir com estes quatro governadores (...). Espero a maior boa vontade, são governadores que o povo elegeu e com os quais nos corresponde trabalhar".