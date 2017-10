Dez grandes empresas do setor de petróleo e gás reunidas na OGCI (Oil and Gas Climate Initiative) anunciaram nesta sexta-feira em Londres investimentos em tecnologias e projetos de baixas emissões de poluentes, sem revelar os valores.

O grupo anunciou no ano passado a criação de um fundo de um bilhão de dólares com este objetivo. Nesta sexta-feira a OGCI divulgou investimentos na Solidia Technologies, que produz cimento e concreto nos Estados Unidos com uma tecnologia que permite gerar menos emissões, na Achates Power, que desenvolve motores a combustão "capazes de reduzir consideravelmente as emissões de gases", e em uma central a gás "capaz de captar e armazenar carbono".