"Vimos o nacionalismo distorcido em nativismo e esquecemos o dinamismo que as inovações sempre trouxeram aos Estados Unidos", acrescentou Bush, após meses de esforços de Trump para frear a imigração e o fluxo de refugiados ao país. "Perdemos a confiança na economia de mercado e no comércio internacional, esquecendo que os conflitos, a instabilidade e a pobreza são as consequências do protecionismo".