A General Motors (GM) anunciou nesta terça-feira (24) uma perda líquida de 2,98 bilhões de dólares no terceiro trimestre devido a uma pesada carga vinculada à venda de sua filial europeia Opel/Vauxhall ao grupo francês PSA Peugeot-Citroën.

Fora um gasto total de 5,4 bilhões de dólares, incluindo US$ 3 bilhões pelos custos de concessão e as aposentadorias dos empregados da Opel/Vauxhall, a montadora americana se beneficiou no terceiro trimestre, que terminou em setembro.