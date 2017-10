A França pediu ao Congresso dos Estados Unidos que não rompa o histórico acordo nuclear com o Irã, depois que o presidente americano Donald Trump se recusou a certificar o acordo.

"Se denunciarmos um acordo que é respeitado, entraremos em uma lógica infernal e muito perigosa" acrescentou, referindo-se ao conflito igualmente nuclear com a Coreia do Norte. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou que Teerã respeita até agora os compromissos previstos no acordo.