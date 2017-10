Após comunicado do grupo editorial Condé Nast, várias grandes marcas do mundo da moda, como Valentino, Bulgari e Diesel, informaram que não irão mais trabalhar com o fotógrafo Terry Richardson, acusado há anos de explorar sexualmente suas modelos.

"Não temos nenhuma campanha agendada com ele e levamos muito a sério as acusações contra Terry Richardson", declarou na terça-feira (24) um porta-voz da grife italiana Valentino, ao site The Daily Beast.

Valentino trabalhou regularmente com Richardson, que recentemente realizou uma campanha chamada "Resort 2018" para a marca, de acordo com alguns sites.

Ao testemunharem as múltiplas repercussões envolvendo o escândalo Harvey Weinstein, os grandes nomes da moda seguiram o mesmo caminho, como a joalheria Bulgari e a marca Diesel, que também confirmaram ao Daily Beast que não trabalharão mais com o fotógrafo.

A marca nova-iorquina Prabal Gurung, mesmo nunca tendo trabalhado com o fotógrafo, publicou em sua conta do Instagram um texto considerando o quão importante é que "sejam listadas todas as pessoas que tenham trabalhado com Terry Richardson, não para humilhá-las, mas para compreender as suas intenções e razões para terem decidido ignorar suas ações horríveis".

"Claramente, não podem dizer que não sabiam porque todos sabiam", disse Gurung, comentando que já retuitou diversas vezes publicações a respeito das ações de Richardson, embora não tenha "falado dele de maneira pública".

O grupo Condé Nast, proprietário de revistas como Vogue, Vanity Fair e GQ, confirmou na terça-feira que requisitou às suas diretorias espalhadas pelo mundo que não trabalhem com o fotógrafo.

A decisão da Condé Nast se tornou pública depois que o jornal britânico Sunday Times publicou no domingo um artigo qualificando Terry Richardson como o "Weinstein da moda", lembrando que as modelos passaram anos se queixando do seu comportamento.