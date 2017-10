As tropas iraquianas assumiram nesta terça-feira o controle dos dois maiores campos de petróleo da região de Kirkuk, após a retirada das forças curdas, anunciou a polícia federal.

Na segunda-feira, funcionários curdos paralisaram as operações de extração dos poços de petróleo Bay Hassan e Havana e abandonaram os postos antes da chegada dos soldados iraquianos, de acordo com governo de Bagdá.

Os dois campos foram conquistados em 2014 pelos combatentes curdos (peshmergas), que aproveitaram a desbandada do exército após a ofensiva no Iraque do grupo extremista Estado Islâmico (EI).