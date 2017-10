As Forças Armadas iraquianas alcançaram seus objetivos em uma operação de 48 horas em três províncias, das quais havia perdido o controle parcialmente há três anos, recuperando a área perdida ante os combatentes curdos.

"As forças voltaram a atuar e retomaram o controle de Khanaquin e Jalawla na província de Dyala, assim como em Makhmur, Baashiqa, a represa de Mossul, Sinjar e outras zonas de Nínive", completa a nota.

No dia 25 de setembro, as autoridades da região autônoma do Curdistão iraquiano organizaram um referendo de independência, apesar da consulta ter sido declarada inconstitucional pelo Parlamento de Bagdá.