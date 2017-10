Forças militares sul-sudaneses detiveram um comboio das Nações Unidas e atingiram o comandante da unidade no mais recente confronto com os capacetes azuis neste país africano, atingido por um violento conflito interno, segundo informe obtido pela AFP nesta quinta-feira (19).

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse no Conselho de Segurança que o ministro da Defesa do Sudão do Sul havia pedido desculpas pelo episódio ocorrido em 21 de setembro na capital, Juba.