"Até agora pensávamos que há 100 milhões de anos, durante o Cretáceo, o oceano profundo era 15º mais quente do que atualmente e que havia esfriado gradualmente há uma dezena de milhões de anos", explicou à AFP Sylvain Bernard, principal autor do estudo.

Segundo essas avaliações, a temperatura da água dos oceanos profundos era, nessa época, próxima aos 20º C, ao invés dos 3,5º C atuais, acrescenta este geoquímico do Museu Nacional de História Natural (MNHN) em Paris.

"As temperaturas dos oceanos no passado não eram forçosamente mais quentes do que as atuais. É por isso que dizemos que o aquecimento global atual não tem precedentes", apontou.