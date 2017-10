Hong Kong – Todo comediante sobe ao palco querendo fazer as pessoas rirem; por isso, não pode haver nada mais frustrante do que saber que o público foi instruído a isso antes mesmo de a primeira piada ser contada.

O chinês Storm Xu descobriu que essa experiência surreal é possível ao fazer uma apresentação para os militares de seu país.

Na Ásia, onde o stand-up ainda é incipiente, profissionais na China, Hong Kong, Singapura e Malásia estão encontrando as maneiras mais criativas para contar piadas sobre sexo e política e driblar uma cultura impregnada de censura e tabus.

Entre eles está Xu, 30 anos, que mora em Xangai e dá um duro danado trabalhando com comédia em tempo integral. Segundo ele, o nicho é pequeno, envolve mais ou menos vinte pessoas que oferecem dez minutos de material e é composto, na maioria, de homens ocidentais – expatriados, e não gente da terra como ele.

Ex-engenheiro motor da General Motors, ele conseguiu deixar o emprego graças às apresentações corporativas, muitas das quais surgem através das agências governamentais

As autoridades exigem que ele submeta antecipadamente os roteiros das apresentações comerciais que fará – e, sem isso, não pode obter a autorização. Também deve fornecer o vídeo de alguém lendo suas piadas em voz alta. Já teve censor que pediu para que retirasse piadas, não pelo conteúdo político, mas por serem muito grosseiras.

"Eles implicam se o material é muito obsceno ou rude; a gente não pode xingar no palco", explica.

Quando Xu vai para Hong Kong, porém, coloca todos os palavrões de volta no texto. Com um governo local menos intrusivo, a cidade se transformou em parada quase obrigatória para comediantes em turnê, tanto da Ásia quanto de outras paragens, embora a comédia local seja bem nova, com o primeiro clube surgindo apenas em 2007.

Vivek Mahbubani, 34 anos, é considerado um dos melhores cômicos locais, e mais longevos também, embora tenha começado a se apresentar há apenas dez anos. Seus shows são em inglês e cantonês, sendo que muitas vezes alterna os idiomas na mesma piada. E aborda as preocupações locais, como o sistema metroviário e o péssimo tratamento que recebe por ter nascido em Hong Kong, mas de família indiana.

Segundo ele, o métier é diversificado, ainda que um tanto segregador, com alguns comediantes exagerando no uso dos sotaques asiáticos, principalmente quando se apresentam para os expatriados. Para Mahbubani, isso denota pura preguiça.

Nos bares mais distantes da badalação da vida noturna da região central, jovens profissionais contam piadas em cantonês, idioma dominante em Hong Kong, mas que está desaparecendo no resto do continente. O concurso anual de comédia da cidade está dividido em duas categorias, inglês e cantonês; Mahbubani foi o único até agora a ganhar nas duas.

Em um território abalado pelos esforços chineses de exercer o máximo de influência política sobre sua autonomia, Hong Kong se tornou meio que um bastião para os comediantes que querem ir além dos limites.

O indiano Sorabh Pant, por exemplo, em turnê por ali, resolveu abordar o tema da democracia.

"Ah, mas que graça!", comentou a respeito da eleição local, na qual a candidata pró-Pequim levou a melhor entre integrantes de um grupo selecionado por membros do establishment. "Vocês acham que seu voto fez alguma diferença! Gente, isso é erro de amador!".

E prosseguiu, afirmando que a eleição de uma chefe de governo simpática a Pequim comprova que o território foi a última aquisição da China.

"Isto aqui não é uma nação. Vocês estão sendo sublocados. O nome disso é franquia."

Mahbubani explica que o uso constante da sátira pela imprensa local e as críticas constantes ao governo ajudam a proteger a comédia do interesse do governo.

O que não acontece em Singapura, onde Jinx Yeo, 37 anos, se apresenta. Tranquilo e de fala mansa, ele é descrito pelos colegas como um dos "sábios" da comédia asiática, mesmo tendo começado a carreira com mais de trinta.

Cresceu vendo xiangsheng, ou diafonia, um estilo tradicional chinês cujas falas são trocadas e alternadas entre dois comediantes. Aos poucos, porém, os asiáticos foram aprendendo as convenções do estilo ocidental, com uma única pessoa no palco – e hoje apreciam o valor da gargalhada como recompensa pela piada bem contada.

Yeo conseguiu emplacar a carreira na comédia, apesar de não existirem clubes em Singapura; a maioria de suas apresentações acontece em bares, durante a semana, e ele complementa a renda com shows corporativos lucrativos.

Para conseguir a licença que permite que se apresente nos teatros de Singapura, Yeo teve que enviar os roteiros antecipadamente, como fazem os chineses. Seu material é quase sempre político; em Hong Kong, recentemente, cantou sátiras usando a melodia das músicas de "Os Miseráveis".

Em outra piada, imaginou o que aconteceria se Singapura legalizasse o adultério da mesma forma que fez com os protestos – só podendo ocorrer com aviso antecipado ao governo, e só em determinados parques públicos.

Para Yeo, a censura é o maior obstáculo para os cômicos singapurianos. E aqueles que se apresentam em bares dificilmente têm a chance de chegar à TV, como acontece com os nomes mais promissores no Ocidente, porque as chances de suas melhores piadas serem aprovadas são mínimas.

Apesar dos desafios, os comediantes se dizem comprometidos a construir uma boa base para o humor na terra natal em vez de optar pelo conforto da carreira no exterior.

Há pouco tempo Xu abriu o próprio clube em Xangai – mas evita o humor político porque não vê motivo para se tornar um mártir nem arriscar destruir a carreira quando só o que quer é ajudar a desenvolver o setor na cidade.

"Não estou tentando me comparar a Lenny Bruce ou George Carlin, mas a posição em que se encontravam nos anos 60 é semelhante com aquela em que me vejo agora. Há vários obstáculos, sim, mas também muitas oportunidades."

Ele reconhece que o público chinês ainda está se acostumando com a ideia do stand-up.

"Quando comecei a postar meus vídeos on-line, o pessoal não entendia bem como funcionava o esquema, e por isso os comentários eram bem grosseiros", conta, mas agora prevê um crescimento "astronômico" para o estilo na China.

Na Malásia, Hannan Azlan, 22 anos, só vem conquistando fãs desde que assumiu a carreira em tempo integral, em 2016. Foi a pessoa mais jovem, e a primeira mulher, a vencer o Festival de Comédia Internacional de Hong Kong – e desde então não faltam convites e espaço para trabalho, incluindo apresentações no Fringe de Edinburgo.

Apesar da voz macia, suas piadas abordam o machismo, o racismo e os estereótipos de gênero. Entretanto, confessa não ter interesse em conquistar o público liberal de outras paragens; para ela, um dos testes de seu sucesso é poder apresentar seu material moderno e mais arrojado em termos sociais na Malásia, mais conservadora.

"Comédia é poder brando. Já estou falando mais sobre a política da Malásia e o material tem sido muito bem recebido."