Um tribunal sul-africano condenou nesta sexta-feira a 19 e 16 anos de prisão dois fazendeiros brancos por tentarem prender um homem negro em um caixão e ameaçá-lo de morto, num caso que ilustra a persistência das tensões raciais 23 anos após o fim do apartheid.

"A conduta dos acusados foi desumana e repugnante", declarou a juíza Segopotje Mphahlele, para quem tal atitude "atiça as tensões raciais no país".

Os acusados, que se declararam inocentes, receberam com nervosismo a condenação, com a cabeça baica, enquanto membros de suas famílias choravam na plateia.

O caso explodiu depois que que um vídeo de 20 segundos foi divulgado na internet. As imagens mostram um homem negro, Victor Mlotshwa, vivo dentro de um caixão.

No vídeo é possível observar o momento em que um dos fazendeiros tenta fechar o caixão, enquanto a vítima grita e tenta impedir a todo custo.

Um segundo vídeo revelado durante o processo mostra o jovem de 27 anos pedindo "por favor, não me matem". "Por que não, quando vocês matam nossas fazendas", responde um dos agressores, que ameaça jogar serpentes do caixão e gasolina para queimá-lo vivo.

Mlotshwa exibiu um grande sorriso após o pronunciamento da pena, enquanto alguns partidários do Congresso Nacional Africano (ANC, no poder) expressaram sua alegria.

Quase 25 anos após o fim oficial do regime segregacionista na África do Sul, os ataques racistas continuam a envenenar as relações entre a maioria negra e os brancos, particularmente nas áreas rurais.