A família do ativista pró-mapuche Santiago Maldonado, encontrado morto em 17 de outubro em um rio do sul da Argentina, após ficar desaparecido por 78 dias, disse nesta sexta-feira (27) que descarta que o rapaz tenha se afogado sozinho.

O corpo foi encontrado em 17 de outubro boiando no rio Chubut, 300 metros rio acima do local onde o rapaz foi visto pela última vez com vida por mapuches quando cruzavam o rio para fugir dos policiais.