Uma falha elétrica deixou a cidade de Maracaibo e outras áreas do estado petrolífero de Zulia (oeste) sem energia, anunciou o ministro Luis Motta, que atribuiu o apagão a uma tentativa de sabotagem.

"Por tentativa de sabotagem no estado de Zulia as linhas (elétricas) desapareceram, deixando sem energia todo Maracaibo", escreveu Motta, ministro da Energia Elétrica, em sua conta no Twitter.