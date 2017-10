O coronel Ryan Dillon, porta-voz da coalizão americana que ajuda no treinamento e no equipamento das forças locais na Síria e no Iraque, disse que o grosso desses extremistas se rendeu na última semana, nos momentos finais das operações para tomar o controle da cidade.

A coalizão americana continua presente no norte do Iraque, particularmente na região de Anbar, onde aviões aliados realizaram mais de 30 ataques na última semana contra as posições do Estado Islâmico.