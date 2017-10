As exportações da América Latina vão subir 10% em 2017 após cinco anos de queda, em uma retomada atribuída à recuperação da região e ao dinamismo da demanda, especialmente da China, avaliou nesta segunda-feira (30) a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal).

"América Latina e Caribe vão deixar para trás, em 2017, meia década de quedas dos preços de sua cesta de exportação e um fraco aumento de volume exportado, alcançando um crescimento de 10% no valor de seus envios de bens ao exterior", indicou esse organismo da ONU com sede em Santiago.

Entre 2012 e 2016, as exportações e importações da América Latina diminuíram devido à queda da demanda mundial. Em 2016, a região registrou uma redução de 3,3% em suas vendas, enquanto as importações caíram 8,6%.

O dinamismo maior da demanda agregada de alguns dos principais parceiros comerciais e a recuperação do crescimento na região, que em 2017 alcançaria 1,2% e, no próximo ano, 2,2%, após dois anos de recessão, explica a recuperação das exportações, segundo a Cepal.

Individualmente, as exportações do Brasil vão crescer 18%, do México, 9%, Argentina, 1,8%, Colômbia, 16,5%, Uruguai, 23,8%, Peru, 14%, Equador, 10,8%, Chile, 10,3%, Costa Rica, 9,3%, Honduras, 29,6%, Nicarágua, 23,5%, e Panamá, 1,3%.