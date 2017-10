As forças iraquianas retomaram nesta sexta-feira a última área que ainda estava sob o controle curdo na província de Kirkuk, a 50 km de Erbil, capital do Curdistão iraquiano, informou um responsável de segurança.

"O exército, a polícia e as forças antiterroristas entraram no centro da região de Altun Kupri", disse à AFP um responsável dos serviços de segurança de Kirkuk.

Desde domingo, as tropas federais iraquianas e as Unidades de Defesa Popular (paramilitares) expulsaram as forças militares curdas da rica província petrolífera de Kirkuk (nordeste) e das províncias de Nínive (norte) e Diyala (este).

Na maioria dos casos não foram registrados confrontos porque os peshmergas se retiraram após um acordo com alguns dos dirigentes curdos com o governo central.

Al Abadi ordenou a operação no seguinte do referendo de independência organizado em 25 de setembro no Curdistão iraquiano, no qual o "sim" obteve mais de 90% dos votos.