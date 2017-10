Em uma entrevista com a AFP na Prisão 4 de Quito, onde cumpre prisão preventiva pelo caso Odebrecht, o vice-presidente Jorge Glas diz ser vítima de uma "vingança" da empreiteira e acusa a Justiça do Equador de ceder "à pressão política e midiática".

Desde então, Glas passa seus dias em um pequeno presídio do norte da capital junto com cerca de 50 presos, como ex-policiais condenados por violações de direitos humanos, à espera de que a Procuradoria decida nos próximos dias se o acusa formalmente ou não em um julgamento penal por associação ilícita.

Sentado diante de uma mesa de madeira no pátio da prisão, Glas denunciou na sexta-feira, em sua primeira entrevista como detido, as "irregularidades" em um processo judicial que tem de fundo a luta de poderes entre o presidente Lenín Moreno e o ex-presidente Rafael Correa, seu grande aliado.

"Eu espero uma acusação do procurador. A pergunta é com que provas. Ou por acaso o meu acusador, que é um corrupto confesso que reconheceu que montou uma rede transnacional de corrupção em 12 países, se tornou uma prova?

A Procuradoria ficou somente com a acusação de Santos porque não há um só feito ilícito da minha parte, não conheço outros envolvidos neste caso, excetuando-se meu parente, Rivera, que declarou que agiu no privado.

Nem com testemunhas falsas, nem com cartas ilegais, nem com pendrives misteriosos, nem com testemunhas protegidas conseguiram encontrar uma só prova contra mim, nem um centavo ilegítimo em meu patrimônio".