O ex-soldado americano Bowe Bergdahl, que foi prisioneiro dos talibãs no Afeganistão durante cinco anos, até uma troca por cinco detentos de Guantánamo, declarou nesta segunda-feira ser culpado de deserção e má conduta ante uma corte marcial dos Estados Unidos.

"Deixei meu posto de observação por conta própria", declarou Bowe Bergdahl, citado pela rede CNN. "Entendo que agi contra a lei", acrescentou o ex-militar que é julgado na base militar de Fort Bragg, na Carolina do Norte.

Único soldado capturado pelos rebeldes durante a guerra no Afeganistão, Bergdahl foi detido por integrantes da rede Haqqani, vinculada aos talibãs, depois de ter sido reportado como desaparecido de seu posto na região leste do Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão, em junho de 2009.